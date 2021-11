Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Hermannstraße, Raub auf Goldschmiede (Versuch), Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Am 29.10.2021, gegen 15:20 Uhr, betraten zwei männliche Personen das Ladenlokal der Goldschmiede an der Hermannstraße in Lüdinghausen. Die Täter gingen zielgerichtet durch das Ladenlokal in die angrenzende Werkstatt, wo sie auf die Ladenbesitzerin trafen. Während ein Täter, welcher eine schwarze Schusswaffe bei sich führte, die Ladeninhaberin aufforderte sich auf den Boden zu legen, ergriff der zweite Täter die Ladeninhaberin an den Schultern und drückte sie zu Boden. Während der Täter mit der Schusswaffe nun die Ladeninhaberin in Schach hielt, begab sich der zweite Täter in Richtung der Auslagestücke, als die Geschädigte plötzlich lautstark um Hilfe rief, was der Ehemann, welcher sich in der angrenzenden Wohnung aufhielt, hörte. Der Ehemann stürmte in das Ladenlokal, wobei er einen Täter mit einer schweren Feuerschutztür traf, schrie die Täter lautstark an und beide Täter verließen fluchtartig die Tatörtlichkeit in Richtung Blaufärbergasse, ohne etwas erbeutet zu haben. Die Geschädigten blieben körperlich unverletzt, standen jedoch erheblich unter Schock. Die Täter, welche bei Tatausführung eine Mund- und Nasenbedeckung trugen, können u.a. wie folgt beschrieben werden: Person 1: ca. 190 cm, kräftige Statur, um die 40 Jahre, langer dunkler Mantel, dunkler Herrenhut Person 2: ca. 170 cm, vermutlich jünger als der zweite Täter Hinweise nimmt die Polizei Lüdinghausen unter 02591-7930 entgegen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell