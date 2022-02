Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Hinweise nach Unfallflucht gesucht

Olpe (ots)

Am Donnerstag (17. Februar) hat sich gegen 18.55 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in Höhe der Einmündung Kortemickestraße / Sandstraße ereignet. Hier befuhr zunächst ein Rettungswagen die Kortemickestraße in Fahrtrichtung Martinstraße. In Höhe der Einmündung zur Sandstraße kam ein weißer Sprinter mit unbekanntem Kennzeichen entgegen. Aus noch nicht geklärter Ursache kollidierten jeweils die linken Außenspiegel der Fahrzeuge, sodass Sachschaden entstand. Der Sprinter hielt nicht an und setzte seine Fahrt in Richtung Ziegeleistraße fort. Der Schaden an dem Rettungswagen liegt im dreistelligen Eurobereich. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte beim Verkehrskommissariat Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-4100.

