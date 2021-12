Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Lebensältere Frau durch Schockanruf betrogen - Zeugen gesucht

Neuss (ots)

Am Dienstag (07.12.), gegen 15 Uhr, meldete sich eine vermeintliche Polizeibeamtin bei einer lebensälteren Frau im Neusser Dreikönigenviertel. Sie erzählte ihr, ihre Tochter habe einen Verkehrsunfall mit Todesfolge verursacht. Damit sie das Gefängnis wieder verlassen dürfe, sei nun eine Bürgschaft notwendig. Anschließend meldete sich noch ein Mann, der behauptete, Staatsanwalt zu sein, und wiederholte die Geschichte. Die Seniorin wurde so unter Druck gesetzt, dass sie schließlich Schmuck zusammensuchte und gegen 17 Uhr in einem Paket an der Langenbachstraße an einen Mann übergab. Im Nachhinein kamen ihr Zweifel und sie rief ihre Tochter an. Da diese keineswegs inhaftiert war, flog der Betrug auf. Die Seniorin erstattete Anzeige. Der Mann, der das Paket entgegen genommen hatte, soll etwa 40 Jahre alt und circa 170 Zentimeter groß gewesen sein. Er war dunkel gekleidet und trug eine Mütze sowie eine Maske.

Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

"Das kann mir nicht passieren!" sagt sich leicht. Tatsächlich gehen die Betrüger sehr geschickt vor und sind äußerst kreativ, wenn es darum geht, an Geld und Wertgegenstände ihrer Opfer zu gelangen. Sie nutzen beispielsweise die Angst der Menschen um ihre Angehörigen aus - wie in diesem Fall. Gerade lebensältere Menschen sind oft das Ziel der Kriminellen. Die Tricks und Maschen der Betrüger zu kennen, ist jedoch der beste Schutz. Weitere Informationen finden Sie im Internet: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-vor-betruegern

