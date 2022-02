Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Siegen und dem Polizeipräsidium Hagen

Kirchhundem (ots)

Am Montagnachmittag (21. Februar) eskalierte in Hofolpe ein Streit auf offener Straße. Im Verlauf der Auseinandersetzung zweier Männer kam es auch zur Verwendung eines Messers. Beide Beteiligten wurden am Montag mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht und vorläufig festgenommen. Einer der Männer wurde mittlerweile sowohl aus der Haft, als auch aus dem Krankenhaus entlassen. Gegen den Anderen wurde ein Haftbefehl erlassen. Er befindet sich derzeit immer noch zur Behandlung seiner Verletzungen im Krankenhaus. Die genauen Hintergründe der Auseinandersetzung sind nach wie vor ungeklärt.

