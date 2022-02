Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: 8Mutterstadt) Unfallflucht - Verursacher festgestellt

Mutterstadt (ots)

Am 31.01.2022, gegen 14:25 Uhr, fuhr ein 33-jähriger Traktorfahrer die L530 von Maudach in Richtung Mutterstadt. Kurz vor dem Ortseingang Mutterstadt bog das Gespann nach links in einen Feldweg ab. Beim Abbiegen streifte der Anhänger einen Betonpoller, sowie ein Verkehrszeichen. Ein Unfallzeuge beobachtete den Unfall und teilte dies der Polizei mit. Laut dem Zeugen wollte der Traktorfahrer über das Feld wegfahren. Da sich der Traktor samt Anhänger jedoch festfuhr, misslang dies. Erst nachdem der Anhänger abgekoppelt wurde, entfernte sich der Fahrer über einen Feldweg. Im Bereich der Unfallstelle konnte der 33-jährige Traktorfahrer einer Kontrolle unterzogen werden. Nach den Angaben des Fahrers wollte er nur den Traktor wegfahren und dann wieder zu der Unfallstelle kommen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet. Da der Mann über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, wurde eine Sicherheitsleistung erhoben.

