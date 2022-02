Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Mutterstadt) Widerstand gegen Polizeibeamte

Mutterstadt (ots)

Am gestrigen Vormittag wurde eine Amtsärztin der Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis bei der amtsärztlichen Untersuchung eines 53-Jährigen im Rahmen der Vollzugshilfe unterstützt. Nachdem durch die Ärztin Kontakt mit dem Mann aufgenommen wurde, verhielt sich dieser direkt verbal aggressiv, schrie herum und baute sich vor der Ärztin auf. Seitens der Ärztin wurde eine Unterbringung in einer Fachklinik mit psychiatrischer Abteilung angeordnet. Da der 53-Jährige nicht freiwillig die Wohnung verlassen wollte, wurde dieser durch die eingesetzten Kräfte mit einfacher körperlicher Gewalt fixiert. Hiergegen versuchte sich der Mann durch Winden, Drehen und Festhalten an Gegenständen erfolglos zu wehren. Der 53-Jährige wurde schlussendlich in eine entsprechende Fachklinik verbracht. Die Beamten, die Amtsärztin, als auch der 53-Jährige wurden nicht verletzt.

