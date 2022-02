Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Haustür und PKW beschädigt - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Bislang Unbekannte beschädigten vermutlich mit einer Luftdruckwaffe am Montag gegen 18:30 Uhr das Fensterglas einer Hauseingangstür in der Remlingstraße sowie die Heckscheibe eines dort geparkten Citroen. Wer hat gestern gegen 18:30 Uhr im Bereich des Stadtteils Im Vogelgesang verdächtige Personen beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) entgegen.

