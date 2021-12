Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Schwerer Verkehrsunfall in 61184 Karben

Gießen (ots)

Am 24.12.2021(Heiligabend) gegen 18:50 Uhr befuhr zunächst eine 21-Jährige aus 61137 Schöneck mit ihrem Audi A4 die L3205 aus Richtung Bad Homburg in Richtung Karben. Unmittelbar vor der Einmündung zur B3, in der Gemarkung Kloppenheim, verlor sie aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit voller Wucht mit der linken Fahrzeugseite gegen den dortigen Mast der Lichtzeichenanlage. Durch die Wucht des Aufpralles wurde die komplette linke Fahrzeugseite aufgerissen und die Fahrerin aus dem Fahrzeug geschleudert. Sie erlitt schwerste Verletzungen und wurde in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht. Die Feuerwehr unterstützte bei der Bergung. Ein Gutachter wurde zur Klärung der Gesamtumstände beauftragt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die Fahrbahn war teilweise voll gesperrt und musste komplett gesäubert werden. (Ralph Gerlach) Polizeiführer vom Dienst

