Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Marburg-Biedenkopf: Brand eines denkmalgeschützten Fachwerkhauses in der Innenstadt von Marburg

Gießen (ots)

Marburg: Am frühen Montagabend gg. 21:00 Uhr brannte zunächst eine Gartenhütte in der Innenstadt von Marburg. Die Gartenhütte befand sich direkt an der Hauswand eines denkmalgeschützten Fachwerkhauses. Die Bewohner des betroffenen und der benachbarten Wohnhäuser konnten allesamt evakuiert werden. Eine Person erlitt leichte Verletzungen und musste mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert werden. Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei waren im Einsatz. Nach ca. 3 Stunden konnte der Brand vollumfänglich gelöscht werden. Die Löscharbeiten gestalteten sich bei den eng gebauten Fachwerkhäusern der Marburger Innenstadt äußerst schwierig. Die Häuser stehen hier unmittelbar neben- bzw. aneinander. Die Ursachen zur Brandentstehung sind Gegenstand kriminalpolizeilicher Ermittlungen. Der derzeitige Gesamtschaden wird auf ca. 100.000,- EUR geschätzt. T. Hahn (Polizeiführer vom Dienst)

