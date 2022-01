Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Aufkleber an Straßenlaternen angebracht

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Am Donnerstag, 27.01.2022, wurde der Polizei Einbeck gegen 15.15 Uhr mitgeteilt, dass eine männliche Person in der Grimsehlstraße Aufkleber, sogenannte Spuckies, mit Corona Bezug an Straßenlaternen aufbringen soll. Die von dem Anrufer beschriebene Person konnte angetroffen werden. Es handelte sich um einen 46 Jahre alten Mann aus Stadtoldendorf, der noch einen Aufkleber bei sich hatte. Die eingesetzte Streifenbesatzung konnte anschließend noch über 40 Spuckies feststellen. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoßes gegen die Stadtverordnung eingleitet.

