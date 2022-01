Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Vier Versammlungen im Corona-Kontext

Northeim (ots)

Einbeck, Dienstag, 25.01.2022, 17.30 Uhr bis 19.00 Uhr

Katlenburg, Mittwoch, 26.01.2022, 18.00 Uhr bis 19.30 Uhr

EINBECK/KATLENBURG (Koc) - Friedliche Versammlungen, eine Versammlung nicht angemeldet.

Bereits am Dienstagabend kam es in Einbeck zu insgesamt drei Versammlungen, hierbei wurden alle Versammlungen im Vorfeld ordnungsgemäß angemeldet. Zu Beginn der jeweiligen Versammlungen wurde seitens der Polizei ein Kooperationsgespräch mit den Versammlungsleiter*innen geführt. Bei den stationären Kundgebungen und sich fortbewegenden Versammlungen kamen insgesamt 24 Teilnehmer*innen zusammen. Die Versammlungen richteten sich thematisch gegen Aktionen von Corona-Maßnahmengegnern. Alle drei Versammlungen verliefen friedlich und ohne sonstige Störungen.

Am Mittwochabend gegen 18.00 Uhr kamen 13 Personen im Bereich eines Supermarktparkplatzes in der Osteroder Straße in Katlenburg zu einer nicht angemeldeten Versammlung der Corona-Maßnahmengegner zusammen. Durch die Polizei wurde die Zusammenkunft als Versammlung deklariert und Auflagen wie das Abstandsgebot und die Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken wurden mitgeteilt. Ein*e Versammlungsleiter*in gab sich gegenüber den anwesenden Polizeibeamt*innen nicht zu erkennen. Die Versammlung verlief über mehrere Straßen und endete gegen 19.15 Uhr wieder in der Osteroder Straße. Die Teilnehmenden der Versammlung kamen den Auflagen der Polizei nach, auch hier verlief die Versammlung friedlich und störungsfrei.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell