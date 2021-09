Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau/Herxheim - Fahrradsicherheit im Blick

Landau (ots)

Den Radverkehr im Bereich der Grundschule in Herxheim und an der Montessori Schule nahmen die Verkehrssicherheitsberater der Polizeiinspektion Landau am Montagmorgen genauer unter die Lupe. Auf Grund der im Herbst beginnenden dunklen Jahreszeit gilt für die Zweiradfahrer besonders gut sichtbar zu sein. Eine funktionstüchtige Beleuchtung ist hier essentiell. Die Polizisten zogen eine positive Bilanz, die Fahrräder waren fast durchweg in einem guten technischen Zustand, nur vereinzelt muss noch nachgebessert werden. Weiterhin wurde der Fahrradverkehr im Stadtgebiet überwacht. Da zwei Radfahrer während der Fahrt ihr Handy in der Hand hielten, wurde jeweils ein Verwarnungsgeld in Höhe von 55 EUR fällig.

