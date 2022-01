Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ruhestörung und Beleidigung

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Am Donnerstag, 27.01.2024, wurde die Polizei Einbeck gegen 00.20 Uhr in den Neuen Markt in Einbeck gerufen, da dort eine männliche Person ruhestörenden Lärm verursache. Da der 36 Jahre alte Betroffene auf Klingeln und Klopfen die Tür nicht öffnete, wurde mit einer Taschenlampe auf die Etage geleuchtet. Daraufhin meldete sich der Mann und die eingesetzten Beamten gaben sich als Polizeibeamte zu erkennen. Nachdem er zur Ruhe ermahnt wurden rief der Mann wüste Beleidigungen durch das geöffnete Fenster und forderte die Einsatzkräfte auf, abzuhauen. Gegen ihn wurde neben dem Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Ruhestörung noch ein Strafverfahren wegen Beleidigung eingeleitet.

