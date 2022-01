Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Warnhinweis - Betrüger*innen geben sich als Führungspersonen aus - "CEO-FRAUD"

Northeim (ots)

LK Northeim

NORTHEIM (Wol) - Betrüger*innen erwirken Geldüberweisungen.

In den letzten Wochen kam es in unserem Landkreis zu zwei Betrugsversuchen.

In den Fällen wurden Firmenmitarbeiter*innen per Mail aufgefordert Geldsummen im fünf- bis sechsstelligen Bereich zu überweisen. In einem Fall wurde die Geldsumme auch überweisen, konnte jedoch zurück gebucht werden.

Die Betrüger*innen geben sich in den besagten E-Mails als Leitende Angestellt*innen, Geschäftsführer*innen oder Handelspartner*innen aus. Die Überweisungen der Geldbeträge sollen anschließend auf ausländische Konten erfolgen.

Hier soll es z.B. um dringende Rechnungen, Investitionen oder Firmenübernahmen gehen. Diese sollen durch die Mitarbeiter*innen vertraulich behandelt und schnellstmöglich durchgeführt werden.

Die Polizei Northeim weist darauf hin, dass Sie bei solchen Aufforderungen vorsichtig sein sollten. Überprüfen sie die Absenderadresse der E-Mails, Verifizieren sie die Zahlungsaufforderung per Rückruf und nehmen gegebenenfalls Kontakt mit der Geschäftsleitung auf. Zudem führen sie bei hohen Geldzahlungen ein Vier-Augen-Prinzip durch.

Zudem sollten alle Mitarbeiter*innen zu dem beschriebenen Betrugsphänomen sensibilisiert werden.

Sollten bei Firmen oben beschriebene E-Mails eingehen, melden Sie dies bitte bei der örtlichen Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell