Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Auf stehenden Pkw aufgefahren

Einbeck (ots)

Markoldendorf (pap) Eine Fahrzeugführerin (68) aus einem Dasseler Ortsteil befuhr am Mittwoch, 26.01.2022, gegen 16.40 Uhr mit ihrem Pkw die Beverstraße in Markoldendorf in Richtung Ilmebahnstraße. Da bereits mehrere Fahrzeuge an der Einmündung zur Ilmebahnstraße verkehrsbedingt warteten, musste auch sie ihr Fahrzeug anhalten. Dies bemerkte eine 71 jährige Markoldendorferin zu spät und fuhr auf den Pkw auf. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 2500,- Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell