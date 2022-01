Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unter Alkohol

Gotha (ots)

Die Gothaer Polizei kontrollierte gestern Abend, gegen 23.00 Uhr einen VW in der Bebelstraße. Am Steuer saß ein 33-Jähriger, der offenbar unter dem Einfluss von Alkohol stand. Der Herr verweigerte zwar die Durchführung eines Atemalkoholtests, nichtdestotrotz folgte die Blutentnahmeim Krankenhaus aufgrund der vorliegenden Verdachtsmomente . Seine Fahrzeugschlüssen wurden sichergestellt und ein Verfahren eingeleitet. Für einen 49-Jährigen endete die Fahrt mit seinem VW heute Nacht, gegen 02.30 Uhr in der Gartenstraße. Während einer Verkehrskontrolle ergaben sich Anhaltspunkte, dass der Herr unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein gerichtsverwertbarer Test auf der Dienststelle bestätigte den Verdacht, er ergab einen Wert von über 0,5 Promille Atemalkohol. Somit leiteten die Beamten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. (db)

