Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Einbruch in Asia-Restaurant - Zeugensuche

Arnstadt (ots)

Bisher unbekannte Täter versuchten in der Zeit von Samstagabend 21.00 Uhr bis Sonntagfrüh 10.00 Uhr in ein Asia-Restaurant An der Neuen Kirche in Arnstadt einzubrechen. Hierzu hebelten sie mit einem unbekannten Werkzeug an der Tür, konnten diese aber nicht öffnen. In der Folge flüchteten die Unbekannten ohne Beutegut. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter der Bezugsnummer 0006517/2022 entgegengenommen. (dl)

