Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Baucontainer - Zeugen gesucht

Ilmenau (ots)

Durch einen aufmerksamen Zeugen wurde am Sonntagmittag festgestellt, dass ein Baucontainer auf dem Parkplatz des Kauflandes am Mühltor in Ilmenau geöffnet wurde, da der Stahlhebel der Containertür nach unten hing. Wie der oder die bisher unbekannten Täter die Containertür öffneten ist Gegenstand der Ermittlungen, ebenso, ob etwas aus dem Container entwendet wurde. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können (Bezugsnummer 0006476/2022). (dl)

