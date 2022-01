Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugenaufruf

Ichtershausen (ots)

Bisher unbekannte Täter haben sich in der Zeit vom Samstag, 08.01.22, 16:30 Uhr bis Sonntag, 09.01.22, 12:00 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Ichtershausen, Zur Weide verschafft. Der oder die Täter brachen hierzu ein Fenster auf der Straßenseite auf und begaben sich so ins Gebäudeinnere. Hier entwendeten sie aus verschiedenen Räumen, des noch im Ausbau befindlichen Einfamilienhauses, Werkzeuge und Baulampen im Wert von ca. 1100,- Euro. Im Anschluss verließen der oder die Täter das Haus wieder und entfernten sich in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Bezugsnummer 0006471/2022 entgegen. (dl)

