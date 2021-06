Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf bekommt neuen Leiter: Kri-minaldirektor Frank Göbel ins Amt eingeführt

Marburg-Biedenkopf (ots)

Landkreis Marburg-Biedenkopf

Kriminaldirektor Frank Göbel ist der neue Leiter der Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf. Staatssekretär Dr. Stefan Heck und Polizeipräsident Bernd Paul begrüßten den 55-Jährigen am 07.06.2021 bei seiner offiziellen Amtseinführung in Marburg. "Mit Kriminaldirektor Frank Göbel bekommt die Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf einen sehr erfahrenen, kompetenten und engagierten Leiter. Er kennt bereits die lokalen Gegeben-heiten aus vorherigen Tätigkeiten in der Region. Die ohnehin schon sehr gute Polizeiarbeit hier im Landkreis wird durch ihn eine weitere Stärkung erfahren", so Staatssekretär Dr. Ste-fan Heck. Polizeipräsident Bernd Paul ergänzte: "Ich freue mich, einen Kollegen für den Posten ge-wonnen zu haben, der die Direktion bereits aus einem anderen Blickwinkel kennt und die jet-zigen Aufgaben mit viel Verantwortungsbewusstsein und Herzblut angehen wird. Ich wünsche zum Start alles Gute und freue mich auf die Zusammenarbeit". Seit 31.05.2021 führt Frank Göbel die Dienstgeschäfte in der Polizeidirektion und tritt damit die Nachfolge von Gaby Häuser an. Und er ist kein Unbekannter in Marburg: Von Dezember 2008 bis Juli 2011 war er der Leiter der Regionalen Kriminalitätsinspektion in Marburg-Biedenkopf. Anschließend übernahm er die gleiche Tätigkeit im Lahn-Dill-Kreis, bevor er 2014 in das Hessische Landeskriminalamt als Leiter für die Abteilung Amtsdelikte/ Interne Ermittlungen wechselte. Im Mai 2015 übernahm Frank Göbel im Hessischen Landeskriminal-amt die Leitung des Hauptsachgebiets Wirtschaftskriminalität. Gute drei Jahre später, seit August 2017, leitete er die Polizeidirektion Limburg, bevor er nun nach Marburg wechselte. "Es ist ein besonderes Gefühl, nach 10 Jahren wieder für die Sicherheit im Landkreis Marburg-Biedenkopf verantwortlich zu sein", sagte Kriminaldirektor Göbel zur Amtseinführung.

Frank Göbel startete seine Karriere bei der hessischen Polizei im Jahr 1983, im mittleren Poli-zeivollzugsdienst. Die Ausbildung in den gehobenen Dienst schloss er 1996 ab. Nach mehre-ren unterschiedlichen Tätigkeiten folgte 2001 bis 2004 das Studium für den höheren Polizei-vollzugsdienst. Daran schloss sich eine etwa dreijährige Verwendung im Führungs- und Lage-dienst des Polizeipräsidiums Frankfurt an. Zudem war Frank Göbel Referent im Gemeinsa-men Informations- und Analysezentrum "Politisch motivierter Kriminalität" im Landespolizei-präsidium, bevor er dann die Leitung der Kriminalinspektion Marburg übernahm. Frank Göbel ist verheiratet, hat zwei Kinder und lebt im Westerwald.

Yasmin Hirsch/Martin Ahlich

