POL-MR: 2000 Euro Schaden - schwarzer Peugeot 107 verkratzt- Zeugen gesucht; Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Marburg - 2000 Euro Schaden - schwarzer Peugeot 107 verkratzt

Als die Fahrerin am Montag, 07. Juni, um 08.50 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, bemerkte sie sofort die Sachbeschädigung. Der schwarze Peugeot 107 war auf der gesamten Fahrerseite verkratzt. Das Auto stand seit Mittwoch, 02. Juni, 14.30 Uhr im Spiegelslustweg auf dem Parkplatz parallel zur Fahrbahn vor dem Anwesen 5a. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Marburg - Beim Ausparken touchiert

Dank zweier Zeugen hofft die Polizei auf die Klärung einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Freitag, 04. Juni, gegen 19 Uhr in der Frankfurter Straße ereignete. Der Fahrer oder die Fahrerin eines silbernen Autos touchierte nach den Zeugenaussagen beim Ausparken einen blauen VW Golf, verursachte an der hinteren linken Tür einen Schaden von schätzungsweise mindestens 1500 Euro und setzte die Fahrt ohne anzuhalten fort. Wer hat die Unfallflucht noch beobachtet? Wer kann Angaben zum Fahrer oder der Fahrerin des silbernen Autos machen?

Marburg - Kollision mit Verkehrsschild nach Ausweichmanöver

Nach den Angaben eines jungen Mannes kam ihm auf der Strecke zwischen Goßfelden und Wehrda (Landstraße 3381) ein Auto entgegen und schnitt dabei die Kurve. Der junge Mann wich auf seinem Weg nach Goßfelden nach rechts aus, kam von der Straße ab und prallte gegen ein Verkehrsschild. An seinem 3er BMW entstand ein Frontschaden von vermutlich mehreren Tausend Euro. Das entgegengekommene Auto konnte der BMW-Fahrer nicht beschreiben. Der Unfall war am Freitag, 04. Juni, gegen 22.40 Uhr.

Marburg - Flucht nach Parkplatzrempler

Am Donnerstag, 03. Juni, um 20 Uhr stellte der Fahrer seinen schwarzen Renault Modus unbeschädigt auf einem Parkplatz des Anwesens Chemnitzer Straße 19 ab. Als er am nächsten Morgen gegen 07.30 Uhr zurückkehrte, war vorne links an Stoßstange und Kotflügel ein leichter mutmaßlicher Unfallschaden. Die Kratzer deuten auf eine leichte Kollision beim Ausparken hin. Hinweise auf das verursachende Fahrzeug und/oder dessen Fahrer/Fahrerin liegen bislang nicht vor.

Marburg - Rote Farbe an grauem Auto

Der Schaden am linken Außenspiegel des grauen Peugeot 207 entstand wahrscheinlich am Samstag, 05. Mai, um kurz nach Mittag, weil ein vorbeifahrendes Auto einen zu geringen Seitenabstand hatte. Aufgrund der Spuren am Spiegel war das vorbeifahrende Fahrzeug rot. Der Unfall ereignete sich in der Straße Bei St. Jost. Der beschädigte Peugeot parkte gegenüber dem Anwesen Bei St. Jost 12.

Sachdienliche Hinweise zu den Verkehrsunfallfluchten in Marburg bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Kirchhain - Ausweichmanöver endet am Baum - 18-Jähriger verletzt -Totalschaden am Auto

Ein 18 Jahre junger Mann aus dem Landkreis Waldeck Frankenberg fuhr nach eigenen Angaben am Samstag, 05. Juni, gegen 01.20 Uhr auf der Kreisstraße 15 von Langenstein nach Erksdorf. In den Serpentinen kam ihm in einer Kurve ein Auto entgegen, wobei der Fahrer die Kurve schnitt. Zwar schaffte es der junge Mann durch sein Ausweichmanöver einen Zusammenstoß zu vermeiden, allerdings kam er dabei mit seinem schwarzen Kombi von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der 18-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Er musste nicht ins Krankenhaus. An dem Audi entstand vermutlich ein wirtschaftlicher Totalschaden. Wer war zur Unfallzeit noch auf der Kreisstraße unterwegs? Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Stadtallendorf - Kotflügel beschädigt - Auf welchem Parkplatz war die Unfallflucht?

Am linken hinteren Kotflügel eines schwarzen 3er BMW entstand ein Schaden von mindestens 1300 Euro. Der Verursacher meldete sich weder beim Fahrzeugbesitzer noch bei der Polizei. Aufgrund der Spuren geht die Polizei Stadtallendorf derzeit davon aus, dass der Schaden durch eine Kollision bei einem Ein- oder Ausparken eintrat. Der BMW parkte zur mutmaßlichen Unfallzeit zwischen 17 Uhr am Samstag und 12 Uhr am Sonntag, 30. Mai auf deinem der Parkplätze der Lebensmittelmärkte REWE, Lidl und EDEKA in Stadtallendorf. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Sachdienliche Hinweise zu den Verkehrsunfallfluchten in Marburg bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Biedenkopf - Missglücktes Wendemanöver

Nach den ersten Ermittlungen stand der 21 Jahre alte Fahrer eines schwarzen VW Polo zur Unfallzeit unter dem Einfluss von Alkohol und vermutlich auch Betäubungsmitteln. Er fuhr am Samstag, 05. Juni, gegen 08.40 Uhr vom Marktplatz kommend durch die Kottenbachstraße. Bei seinem Wendemanöver auf der Straße beschädigte er zwei geparkte Fahrzeuge und flüchtete anschließend. Aufgrund von Zeugenaussagen ermittelte die Polizei den 21 Jahre alten Tatverdächtigen, der im Hinterland lebt. Die Ermittlungen gegen ihn dauern noch an.

