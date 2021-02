Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Wetteraukreis: Verkehrskontrollen am Dienstag

Friedberg (ots)

Am Dienstag (9. Februar) führten Polizisten des regionalen Verkehrsdienstes Wetterau mit tatkräftiger Unterstützung der hessischen Bereitschaftspolizei Verkehrskontrollen in der Södeler Straße in Wölfersheim durch. Hauptaugenmerk der Beamten lag dabei auf der Überwachung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit; die Verkehrsexperten stellten aber auch verschiedene andere Verstöße und Mängel fest. So stoppten sie zwischen 9 Uhr und 15 Uhr insgesamt 37 Fahrzeuge (29 PKW, 8 LKW bis 3,5 t)

Bilanz:

15 Fahrzeugführer waren deutlich zu schnell unterwegs.

8 Fahrzeugführer waren nicht angeschnallt.

1 Paketdienstleister hatte die vorgeschriebenen Tageskontrollblätter nicht dabei

1 Auto war unbeeindruckt der Witterungsbedingungen mit Sommerreifen unterwegs.

Auf den Autofahrer mit Sommerreifen kommt ein Bußgeld von 60 Euro sowie ein Punkt in Flensburg zu. Auch Fahrer und Verkehrsleiter des Paketdienstes erwarten Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Verstößen gegen die Fahrpersonalverordnung. Da das Unternehmen in der Vergangenheit bereits wiederholt negativ aufgefallen war, dürfte das Bußgeld gegen den Verantwortlichen dieses Mal deutlich höher ausfallen.

Zudem überprüften Butzbacher Polizisten am Dienstag zusammen mit Angehörigen der Bereitschaftspolizei den fließenden Verkehr an zwei Kontrollstellen in Gambach und Ober-Mörlen. Dabei nahmen sie insgesamt 26 Fahrzeuge genauer unter die Lupe. Aufgrund diverser festgestellter Verstöße wurde 11x ein Verwarngeld fällig; es wurden 3 Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt. in 3 Fällen blieb es bei einer mündlichen Verwarnung. Ein Fahrzeugführer wird seinen PKW in den nächsten Tagen nach Beseitigung festgestellter Mängel einer neuerlichen Überprüfung nochmals bei der Polizei vorzeigen müssen. Die Beamten stellten ihm eine sogenannte Mängelkarte aus.

Tobias Kremp

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau