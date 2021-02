Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: KFZ-Teile gestohlen + Gesundheitliche Probleme unfallursächlich? + Unfälle bei winterglatter Fahrbahn am Sonntag + Mädchen angegriffen - Polizei bittet um Hinweise

Friedberg (ots)

Büdingen: KFZ-Teile gestohlen

Diebe haben sich in den zurückliegenden Tagen an einem schwarzen Mercedes zu schaffen gemacht, der zwischen Samstag, 30.01. und Freitag, 05.02. in der Marienborner Straße in Eckartshausen stand. Am Fahrzeug wurden mehrere Türgriffe, Dachantenne sowie die Spiegelgläser fachgerecht ausgebaut. Der Schaden beträgt knapp 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Büdingen, Tel. 06042/96480.

Nieder-Mörlen: Gesundheitliche Probleme unfallursächlich?

Am Steuer ihres silberfarbenen Mitsubishi verursachte eine 60-jährige Friedbergerin am Samstagnachmittag (06.02.) einen Verkehrsunfall in der Kettelerstraße. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung.

Gegen 16.35 Uhr war die 60-Jährige auf der Frankfurter Straße in Richtung Nieder-Mörlen unterwegs. Im Kreuzungsbereich Frankfurter Straße - Freiherr-vom-Stein-Straße bog sie nach links ab. Nach derzeitigem Kenntnisstand überfuhr sie dabei eine rot zeigende Ampel und missachtete den Vorgang eines die Straße überquerenden Fußgängers. Beim Abbiegen auf den Parkplatz eines dortigen Supermarktes stieß das Fahrzeug gegen ein Schild und prallte ins Heck eines parkenden VW. Dieser wiederum wurde auf einen ebenfalls abgestellten Chevrolet aufgeschoben. Ein Passant, der nahe des VW auf dem Parkplatz stand, hatte sich mit einem Sprung zur Seite retten können. Der 58-jährige Bad Nauheimer blieb unverletzt. Die Autofahrerin verletzte sich im Rahmen des Unfallgeschehens; Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Auslöser des Verkehrsunfalls könnten gesundheitliche Probleme gewesen sein. Der nicht mehr fahrbereite Mitsubishi musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden befindet sich im unteren, fünfstelligen Bereich.

Wetteraukreis: Unfälle bei winterglatter Fahrbahn am Sonntag

Im Verlaufe des gestrigen Sonntagabends ist es aufgrund winterglatter Fahrbahn immer wieder zu Verkehrsunfällen gekommen. Glücklicherweise blieb es dabei weitestgehend bei Blechschäden.

In der Rechtenbacher Straße in Pohl-Göns rutschte ein BMW-Fahrer gegen einen in Höhe der 30er-Hausnummern geparkten Toyota. Der bisher nicht bekannte Fahrzeugführer hatte sich dann aus dem Staub gemacht, an der Unfallstelle jedoch sein Kennzeichenschild verloren.

Gegen ein Verkehrsschild war eine 18-jährige Audi-Fahrerin beim Abbiegen von "An der Saline" in die Thiergartenstraße geprallt, wobei Schild und PKW beschädigt wurden. Die Lenkerin blieb unverletzt.

In der Schwalheimer Straße geriet der 21-jährige Fahrer eines BMW ins Rutschen und geriet auf eine in Höhe der Kurstraße befindliche Verkehrsinsel. Am Auto sowie einem dortigen Schild entstand Sachschaden.

In der Nieder-Rosbacher Frankenstraße stieß ein Audi-Fahrer gegen einen Postverteilungskasten. Auch hier war der 47-jährige Pilot ins Schlittern geraten.

Weniger Glück hatte der Fahrer eines schwarzen Ford, der gegen 17.50 Uhr auf der L3187 zwischen Florstadt und Bingenheim unterwegs war. Der Kleinwagen geriet dort von der Fahrbahn und blieb beschädigt auf einem Acker liegen. Die 22-jährige Autofahrerin aus Echzell erlitt dabei Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der nicht mehr fahrbereite PKW wurde witterungsbedingt zunächst vor Ort belassen. Er soll am Montag abgeschleppt werden.

Gedern: Mädchen angegriffen - Polizei bittet um Hinweise

Am Samstagabend sind zwei Mädchen in der Straße "Am Alten Bahnhof" von drei namentlich bislang nicht bekannten Männern beleidigt, bespuckt und schließlich körperlich angegriffen worden.

Gegen 18 Uhr waren die beiden 13 und 9 Jahre Spazieren. In Höhe eines dortigen Supermarktes sei dann eine Gruppe Jugendlicher auf sie zugekommen. Dann war es nach derzeitigem Stand der Ermittlungen zu Beleidigungen und Spuckattacken gekommen. Als die beiden Geschädigten das Trio anschrien, habe man sie geschubst; einem der Mädchen sei zudem der Arm umgedreht worden. Die Jugendlichen flüchteten schließlich. Die Kinder verständigten den Rettungsdienst.

Bei den unbekannten soll es sich um drei junge Männer mit arabischem Erscheinungsbild, im Alter zwischen 15 bis 17 Jahren gehandelt haben. Sie hätten schwarze Haare und Drei-Tage-Bärte getragen und wären schwarz gekleidet gewesen; einer zudem mit schwarzer Schildmütze. Die Büdinger Polizei ermittelt nun und fragt nach möglichen Zeugen des Vorfalls. Wem sind die beschriebenen Personen am Samstagabend (06.02.2021) gegen 18 Uhr in der Nähe des genannten Supermarktes aufgefallen? Wem sind die drei Tatverdächtigen zuvor oder bei der anschließenden Flucht begegnet? Hinweise bitte unter 06042/96480.

Tobias Kremp

Pressesprecher

