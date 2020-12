Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.12.2020 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

HeilbronnHeilbronn (ots)

Bad Rappenau: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter beschädigte am Mittwochnachmittag mit seinem Fahrzeug einen in Bad Rappenau abgestellten Pkw und flüchtete von der Unfallstelle. Gegen 15.10 Uhr touchierte der Unfallverursacher den auf dem Parkstreifen in der Raiffeisenstraße abgestellten Seat Leon einer 35-Jährigen. Anstatt sich um den verursachten Schaden in Höhe von circa 2.000 Euro zu kümmern, fuhr er davon. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, sich beim Polizeirevier Eppingen, Telefon 07262 60950, zu melden.

Schluchtern: Wohnungseinbruchsversuch - Zeugen gesucht

Einbrecher versuchten in der Nacht auf Mittwoch in ein Wohnhaus in Schluchtern einzudringen. Die Täter begaben sich auf das Grundstück des Gebäudes in der Brückentorstraße. Im Beriech der linken Seite des Hauses schoben die Unbekannten zunächst einen elektrischen Rollladen nach oben und schlugen daraufhin die Fensterscheibe ein. Ebenfalls in dieser Nacht versuchten vermutlich dieselben Einbrecher gewaltsam in ein Haus in der Badener Straße zu gelangen. Warum sie die Gebäude nicht betreten haben ist bislang unklar. Die Polizei bittet nun Zeugen, die in diesen beiden Bereichen eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben oder Angaben zu den versuchten Einbrüchen machen können, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Leintal, Telefon 07138 810630, zu wenden.

Zaberfeld: Fußgänger angefahren

Auf einem Parkplatz in Zaberfeld wurde ein Mann von einem Auto angefahren und verletzt. Am Donnerstagmittag, gegen 12.30 Uhr, parkte eine 64-Jährige mit ihrem Nissan auf einem öffentlichen Parkplatz in der Michelbacher Straße rückwärts aus. Im selben Moment lief ein 79-jähriger Fußgänger hinter dem Auto der Frau vorbei. Dies erkannte die Fahrerin und wartete. Als die Frau augenscheinlich frei Fahrt hatte, fuhr sie los. Der Mann änderte plötzlich die Laufrichtung und wurde von dem Nissan leicht angestoßen. Der Mann kam vermutlich durch den Stoß oder vor Schreck ins Schwanken und fiel zu Boden. Durch den Unfall wurde der Mann schwer verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Ein Sachschaden entstand nicht.

Heilbronn: Verletzte Person bei Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall wurde am Mittwochnachmittag eine Frau verletzt. Gegen 13.45 Uhr befuhr ein 56-Jähriger mit seinem Auto auf der Karl-Wüst-Straße und ordnete sich auf die Rechtsabbiegespur in die Austraße ein. Hierbei übersah er vermutlich den vorausfahrenden und verkehrsbedingt bremsenden Dacia Logan einer 60-Jährigen und fuhr auf das Auto auf. Durch den Unfall wurde die Frau leicht verletzt. Zudem entstand an dem Audi A4 des Mannes und dem Dacia der Frau jeweils ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro.

Bad Friedrichshall: Fußgängerin angefahren

Am Donnerstagmorgen wurde eine Fußgängerin beim Queren einer Straße in Bad Friedrichshall angefahren. Die 29-jährige Fußgängerin überquerte gegen 6.45 Uhr die Kochendorfer Straße an der dortigen Ampel. Hierbei wurde sie scheinbar durch eine von der Hauptstraße nach links abbiegende Frau mit ihrem Opel Coras übersehen und angefahren. Durch den Zusammenprall kam die Frau zu Fall und wurde leicht verletzt. Die Fahrerin des Wagens fuhr daraufhin weiter und kümmerte sich nicht um die angefahrene Frau. Zeugen konnten den Unfall beobachten und notierten sich das Kennzeichen des Opels. Dadurch konnte eine 58-Jährige als Fahrerin des Unfallautos identifiziert werden.

Brackenheim: Frontalzusammenstoß

Bei einem Frontalzusammenstoß am Freitagmorgen bei Brackenheim wurden zwei Personen verletzt. Gegen 7 Uhr befuhr ein 51-Jähriger mit seinem Ford Focus die Kreisstraße zwischen Meimsheim und Hausen an der Zaber. Dabei kam der Mann mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem entgegenkommenden Skoda Fabia. Durch den Zusammenprall wurde der Ford-Fahrer und die Skoda-Fahrerin leicht verletzt. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von circa 18.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 / 104 - 1018

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell