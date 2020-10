Polizei Düren

POL-DN: Autofahrer flüchtet vor Kontrolle - und wird doch erwischt

Düren (ots)

Am Sonntag führten Beamte des Verkehrsdienstes Tempokontrollen auf der B 56 zwischen Düren und dem Gewerbegebiet Im Großen Tal durch. Ein Pkw sollte nach einer Geschwindigkeitsüberschreitung angehalten werden, doch der Fahrer gab Gas und fuhr davon.

Kurz nach 14:00 Uhr wurde ein Fahrzeug gemessen, als es mit überhöhter Geschwindigkeit aus Richtung Düren in Fahrtrichtung Jülich unterwegs war. Aus diesem Grund sollte der Wagen angehalten und die Personalien des Fahrers festgestellt werden, um ein Verwarngeld zu erheben. Zunächst schien der Autofahrer den Anweisungen der Polizeibeamten zu folgen, doch im letzten Moment lenkte er seinen Wagen aus der Kontrollstelle heraus und gab Gas. Ein Polizist musste zur Seite springen, um nicht von dem flüchtenden Pkw erfasst zu werden. Der Wagen bog in das Industriegebiet ab, die Polizisten besetzten ihre Fahrzeuge und nahmen die Verfolgung auf. Verloren sie den Flüchtigen kurzzeitig aus den Augen, so konnten sie den gesuchten Wagen kurze Zeit später in der Straße Am Langen Graben auf einem Firmenparkplatz ausfindig machen. Und auch der zugehörige Fahrer wurde schnell gefunden, denn er hatte sich in der Nähe hinter einem Gebüsch versteckt.

Es handelte sich um einen 24 Jahre alten Mann aus Linnich, der den Grund für seine Flucht schnell benennen konnte: er ist derzeit nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Zu der Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis kam am Sonntag dann noch der Vorwurf eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte hinzu.

Seinen Wagen und sich selbst musste der Linnicher später von einem Bekannten abholen lassen.

