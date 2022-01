Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gut gemeint aber...

Gotha (ots)

Am Samstag gegen 13:00 Uhr bemerkte eine Streifenbesatzung in Gotha, Schubertstraße in Richtung L 3007, einen PKW VW Golf und wollte diesen kontrollieren. Noch vor der Kontrolle wechselten Fahrer und Beifahrer die Plätze. Im Rahmen der Verkehrskontrolle kam heraus, dass ein Vater seiner Tochter Fahrstunden gab. Da die Tochter nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (as)

