Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Trunkenheit im Verkehr

Ruhla/Thal (Wartburgkreis) (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Eisenach kontrollierten am Samstag gegen 16.00 Uhr einen Audi in der Ruhlaer Straße in Thal. Ein Atemalkoholtest beim Fahrer ergab knapp 0,6 Promille, auch ein Drogenvortest schlug an. Für den 51-Jährigen war die Fahrt damit an Ort und Stelle beendet. Zur Beweissicherung wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein. (tr)

