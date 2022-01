Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in die Gartenlaube

Waltershausen (ots)

Am Samstag gegen 15:15 Uhr wurde die Polizei über einen Einbruch in einen Garten in Schnepfenthal informiert. Laut der Anzeigenerstatterin wurde in der Zeit von Donnerstag 06.01.22 bis Freitag 07.01.22 in ihren Garten eingebrochen. Aus dem Garten wurden diverse Werkzeuge im Wert von ca.: 2.000,- Euro entwendet. Der Schaden am Zaun und der Tür beträgt ca.: 320,- Euro. Die Werkzeuge wurden vermutlich mit einer Schubkarre abtransportiert. Die Polizei bittet um Hinweise unter Bezugsnummer: 0006151. (as)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell