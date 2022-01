Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pkw-Fahrer unter Drogeneinfluss

Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle in der Weinbergstraße in Wutha-Farnroda wurde am Samstag gegen 19.15 Uhr ein Opel angehalten. Ein Drogenvortest beim Fahrer verlief positiv. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Der 21-Jährige muss nun mit einem Bußgeld, Punkten in Flensburg und einem Fahrverbot rechnen. (tr)

