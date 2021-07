Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Rollerfahrer stürzt

Worms (ots)

Mit leichten Blessuren kam gestern der Fahrer eines Kleinkraftrads in der Ulrich-von-Hutten-Straße davon, als er nach einem Ausweichmanöver auf die Fahrbahn stürzte. Der 16-Jährige fuhr mit seinem Roller aus Richtung Karlsplatz kommend, als ein 60-jähriger Autofahrer von einem Grundstück rückwärts in den fließenden Verkehr einfuhr. Hierbei übersah er den Zweiradfahrer, der, um eine Kollision zu vermeiden, stark abbremse musste. Auf regennassem Kopfsteinpflaster verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Am Roller entstand geringer Sachschaden.

