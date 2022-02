Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Ortschilder entwendet

Lennestadt (ots)

Am Dienstag (22. Februar) hat ein Mitarbeiter der Straßenmeisterei Kreuztal angezeigt, dass auf der L711 in Kirchhundem drei Ortstafeln, vermutlich am Dienstag (15. Februar), entwendet wurden. Diese hatten einen Wert von circa 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

