Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz- Hechtsheim, Ehepaar wird Opfer von Betrügern, Polizei warnt erneut vor Betrugsmasche "Falsche Polizeibeamte"

Mainz-Hechtsheim (ots)

Am Dienstag, den 07.09.2021 wurde ein Ehepaar aus Mainz-Hechtsheim durch die Betrugsmasche "Falsche Polizeibeamte" um eine fünfstellige Summe gebracht.

Gegen Mittag meldete sich telefonisch ein vermeintlicher Bekannter des Ehepaares und gab an, sich in einer Notlage zu befinden. Im Zuge dessen bat er um eine mittlere fünfstellige Summe. In diesem Fall skeptisch, lehnte die 83-Jährige die Übergabe des Geldes ab und beendete das Gespräch. Kurze Zeit später erhielt das Ehepaar einen erneuten Anruf, diesmal über das Mobiltelefon und von einem vermeintlichen Polizeibeamten. Dieser gab an, Kenntnis von dem zuvor erfolgten Anruf zu haben und bezeichnete diesen als Betrugsversuch. Unter dem Vorwand, einen Schaden von dem Ehepaar abwenden zu wollen, hielt der Betrüger als falscher Polizist über mehrere Stunden telefonisch Kontakt zu dem Mainzer Ehepaar. Gleichzeitig meldete sich immer wieder der vermeintliche Bekannte mit Geldforderungen über die Festnetznummer. Nach stundenlangen Telefonaten brachte der falsche Polizist das Ehepaar letztendlich dazu, einen fünfstelligen Betrag an einem vereinbarten Übergabeort zu deponieren. Erst danach wird das nach wie vor bestehende Telefongespräch seitens des Betrügers beendet.

Aufgrund der Vorgehensweise und des Zusammenspiels zwischen dem vermeintlichen Bekannten und falschen Polizeibeamten gehen die Ermittler aus, dass es sich hierbei um eine professionelle Tätergruppierung handelt. Die Zusammenarbeit der beiden Anrufer und die aufwändigen sowie zeitintensiven Telefonate der Täter machen deutlich, wie perfide und ausgereift diese Betrugsmasche ist.

Die Polizei rät daher dringend:

- Beenden Sie bei verdächtigen Anrufen immer zuerst das Gespräch. - Tätigen Sie erst dann eigenhändig den Polizeinotruf unter der 110. - Geben Sie keine Auskunft über Wertsachen, händigen Sie diese niemals an Unbekannte, vermeintliche Polizeibeamte oder Bekannte aus. - Die Polizei ruft Sie nicht an und nimmt keine Wertsachen oder Geld entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell