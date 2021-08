Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Illegales Kraftfahrzeugrennen durch drei Motorräder (Typ Motocross) und einen PKW auf der B51 bei Bitburg - Zeugen gesucht.

Bitburg (ots)

Am heutigen Mittwoch wurde die Polizeiinspektion Bitburg gegen 16:00 Uhr durch einen Verkehrsteilnehmer über ein aktuelles Kraftfahrzeugrennen auf der B51 im Bereich Fließem in Kenntnis gesetzt. Demnach sollen drei Motorräder, Typ Motocross und ein PKW vom Parkplatz Staffelstein mit Vollgas und teils auf dem Hinterrad losgefahren sein. Anschließend wären alle Fahrzeuge ungeachtet des starken Verkehrsaufkommens quer über die B51 auf die andere Seite des Parkplatzes gerast und von diesem mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Bitburg gefahren. An den Motorrädern wurden durch die Fahrzeugführer die Kennzeichen vor Fahrtantritt umgeknickt. Ein Teil der Fahrzeuge wurde durch Kräfte der Polizeiinspektion Bitburg im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung im Bereich der B51 bei Bitburg kontrolliert, oder im Anschluss ermittelt. Entsprechende Strafverfahren gegen die Fahrzeugführer wurden eingeleitet. Zeugen, die Angaben zur Fahrweise der Fahrzeuge machen können, oder durch deren Fahrweise gefährdet wurden, werden gebeten sich unter der 06561-968510 mit der Polizeiinspektion Bitburg in Verbindung zu setzen.

