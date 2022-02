Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 61-Jähriger bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Wenden (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Koblenzer Straße in Wenden ist am Dienstag (22. Februar) gegen 11.20 Uhr ein 61-jähriger Pkw-Fahrer verletzt worden. Zunächst wollte eine 69-Jährige mit ihrem Pkw einen Parkplatz verlassen. Um den Verkehr zu beobachten, fuhr sie dabei leicht auf den Gehweg und hielt aufgrund der Verkehrssituation an. Hinter ihr hielt der 61-Jährige mit seinem Fahrzeug. Als dann eine Fußgängerin die Ausfahrt passieren wollte, beabsichtigte die Pkw-Fahrerin, zurücksetzen und ihr Platz zu machen. Dabei achtete sie nicht auf den hinter ihr haltenden Pkw und fuhr auf diesen auf. Dabei erlitt der 61-Jährige leichte Verletzungen. Er wollte im Anschluss an die Unfallaufnahme eigenständig einen Arzt aufsuchen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell