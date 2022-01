Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Karlsruhe- Sachbeschädigung an Schule

Karlsruhe (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstagabend gegen 19 Uhr an einer Schule in der Moltkestraße eine Fensterscheibe zerstört.

Nach bisherigem Sachstand beschädigte der bislang Unbekannte vermutlich mit einem Co2-Zylinder die äußere Scheibe der doppelverglasten Fensterscheibe der Schule. Zum Tatzeitpunkt befand sich eine Abendschulkasse in den Räumlichkeiten, die jedoch keine Hinweise über den Täter machen können, weshalb das Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz auf der Suche nach Zeugen ist. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721-6663311 zu melden.

Marion Kaiser, Pressestelle

