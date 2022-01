Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbrecher flüchtet vor Bewohner

Karlsruhe (ots)

Ein unbekannter Täter machte sich in der Mittwochnacht mit einem Geldbeutel aus dem Staub, nachdem der Bewohner durch die Geräuschkulisse des Einbruchs aus dem Schlaf gerissen wurde.

Der Unbekannte hatte sich das Ziel gesetzt kurz nach Mitternacht in eine Wohnung in der Heinrich-Spachholz-Straße in Grünwinkel einzubrechen. Hierzu nutzte der Schuft einen Pflanzenkübel als Steighilfe, um den Balkon im Obergeschoss zu erreichen. Das Aufhebeln der Balkontür ließ den 81-jährigen Bewohner aus dem Schlaf schrecken. Noch bevor es zu einem Kontakt zwischen dem 81-Jährigen und dem Einbrecher kommen konnte, flüchtete dieser mit dem Geldbeutel des Anwohners auf demselben Weg wie er gekommen war. Der Geschädigte verständigte daraufhin die Polizei. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen am und um den Tatort verliefen erfolglos.

Im Geldbeutel waren Bargeld und persönliche Papiere des Geschädigten.

Lukas Vallon, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell