Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Festnahme am Neujahrstag

Lörrach (ots)

Ein 38-Jähriger, der mit einem Haftbefehl gesucht wurde, konnte am Neujahrstag festgenommen werden. Da er die geforderte Geldstrafe nicht begleichen konnte wurde er durch die Bundespolizei in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Am Abend des Neujahrstages kontrollierten Kräfte des Zoll einen 38-Jährigen in der S6 von Basel in Richtung Lörrach. Bei der Überprüfung des spanischen Staatsangehörigen stellten die Kräfte fest, dass ein Haftbefehl gegen den Mann vorliegt. Beim Halt in Lörrach-Stetten wurde der Gesuchte an die Bundespolizei übergeben und festgenommen. Wegen unerlaubtem Besitz von Betäubungsmitteln war der 38-Jährige zu einer Geldstrafe in Höhe von 1250 Euro verurteilt worden. Ersatzweise drohten ihm 50 Tage Haft. Da der Mann die geforderte Geldstrafe nicht aufbringen konnte wurde er durch die Bundespolizei in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

