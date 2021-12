Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Gefälschte österreichische Dokumente festgestellt

Weil am Rhein (ots)

Mit gefälschten österreichischen Dokumenten wies sich ein 41-Jähriger in einer Kontrolle am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn aus. Durch die Bundespolizei wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Am Sonntagvormittag (12.12.2021) kontrollierten Kräfte des Zoll einen 41-Jährigen als Mitfahrer in einem PKW an Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn. Zur Kontrolle legte der pakistanische Staatsangehörige einen österreichischen Reisepass und eine österreichische Identitätskarte vor. Da bei beiden Dokumenten ein Fälschungsverdacht bestand wurde der Mann an die Bundespolizei übergeben. Durch die Bundespolizei wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung sowie unerlaubter Einreise eingeleitet. Da der 41-Jährige im Rahmen der Maßnahmen ein Asylgesuch vorbrachte wurde er nach Abschluss dieser an die zuständige Landeserstaufnahmestelle weitergeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell