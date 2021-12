Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Festnahme am Hauptbahnhof - Sicherungshaftbefehl vollstreckt

Freiburg (ots)

Ein gesuchter 24-Jähriger konnte am Hauptbahnhof Freiburg durch die Bundespolizei festgenommen werden. Weil er Bewährungsauflagen nicht erfüllt hatte war ein Sicherungshaftbefehl gegen ihn erlassen worden. Er wurde durch die Bundespolizei in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Am Samstagnachmittag (11.12.2021) kontrollierte eine Streife der Bundespolizei einen 24- Jährigen am Hauptbahnhof Freiburg. Bei der Überprüfung des deutschen Staatsangehörigen stellte die Streife fest, dass gegen den Mann ein Sicherungshaftbefehl bestand. Der 24-Jährige war 2020 wegen Diebstahl zu einer siebenmonatigen Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt worden. In der Folge erfüllte der Mann jedoch die Bewährungsauflagen nicht. Daher war ein Sicherungshaftbefehl gegen den 24-Jährigen erlassen worden, um ihn beim zuständigen Gericht vorzuführen. Der Gesuchte wurde durch die Bundespolizei festgenommen und dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Dieser widerrief die Bewährung des 24-Jährigen. Im Anschluss wurde er zur Verbüßung seiner siebenmonatigen Freiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

