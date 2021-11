Polizei Münster

POL-MS: Einbrecher kommt über die Garage - Enkelin hört Täter im Obergeschoss und flüchtet

Münster (ots)

Ein unbekannter Täter ist am Dienstagabend (16.11., 17:20 Uhr) am Klausenburgweg über eine Garage in ein Wohnhaus eingebrochen.

Der Dieb kletterte hoch, hebelte das Fenster im Obergeschoss auf, durchsuchte die dortigen Räume und entwendete Bargeld und Gold. Die im Erdgeschoss sitzende Enkelin hörte Geräusche und flüchtete aus dem Haus. Der Einbrecher verschwand mit der Beute. Er ist etwa 1,90 Meter groß, hatte längere dunkle Haare und war mit einer dunklen längeren Jacke mit glattem Stoff bekleidet.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell