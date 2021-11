Polizei Münster

POL-MS: Fahrzeug mit Anhänger verursacht Verkehrsunfall auf der Autobahn 42 und flüchtet - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen/Münster (ots)

Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer hat am vergangenen Freitag (12.11., 06:00 Uhr) auf der Autobahn 42 bei Gelsenkirchen-Zentrum einen Verkehrsunfall verursacht und ist anschließend geflüchtet. Der Unbekannte fuhr an der Anschlussstelle über den Beschleunigungsstreifen auf die Autobahn in Richtung Dortmund auf und scherte unvermittelt nach links aus. Ein dort fahrender Jaguar musste daher stark bremsen, kam ins Schleudern und kollidierte mit einem VW Golf, der auf dem linken Fahrstreifen der Autobahn unterwegs war. Dieser prallte gegen die Schutzplanke und kam auf dem Seitenstreifen zum Stillstand. Nach Angaben der Unfallbeteiligten soll es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen hellen Kleintransporter gehandelt haben, er hatte einen fahrzeughohen Anhänger mit grauer Plane angekoppelt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise auf den Verursacher geben können.

Hinweise an: 0251 275-0

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell