POL-EL: Dörpen - Zwei Verletzte bei Fahrradunfall

Dörpen (ots)

Am Freitagnachmittag ist es auf dem Radweg an der B70 in Dörpen zu einem Unfall zwischen zwei Radfahrern gekommen. Ein 19-jähriger Mann aus Neubörger war gegen 17.15 Uhr in deutlichen "Schlangenlinien" in Richtung Herbrum unterwegs. Dabei stieß er mit einer entgegenkommenden 52-jährigen Frau aus Wippingen zusammen. Beide stürzten. Die Frau kam mit leichten Blessuren davon, während der 19-Jährige schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Weil Hinweise auf eine deutliche Alkoholisierung des Mannes vorliegen, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Polizei ermittelt.

