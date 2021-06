Polizei Braunschweig

POL-BS: Diebstahl am Frankfurter Platz - Zeugen gesucht

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Frankfurter Platz,

29.06.2021, 15.15 Uhr

Aus einem Supermarkt am Frankfurter Platz wurden Zigaretten im Wert von über 10.000 Euro entwendet.

Am Dienstagnachmittag betraten drei unbekannte Männer einen Supermarkt am Frankfurter Platz. In einem günstigen Moment verschafften sie sich Zutritt in die Personalräume. Hier brachen sie einen Stahlschrank auf und entwendeten Zigaretten im Wert von über 10.00 Euro. Zum Abtransport nutzen sie vermutlich zwei große Kartons der Firma Tchibo und einen Karton, in dem zuvor Masken verpackt waren. Anschließend verließen Sie den Supermarkt über einen Notausgang. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Beobachtungen rund um den Supermarkt gemacht haben. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0531/476-2516.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell