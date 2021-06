Polizei Braunschweig

POL-BS: Raub in der Innenstadt - Zeugen gesucht

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Hohestieg,

27.06.2021, 04.00 Uhr

Ein Braunschweiger wurde am Sonntag überfallen.

Ein 29-jähriger Braunschweiger gab an, dass er am frühen Samstagmorgen mit seinem Fahrrad auf der Straße "Hohestieg" fuhr. Plötzlich hätte ihn ein Mann angehalten und vom Fahrrad geschubst. Am Boden liegend hätte ihn der Mann so lange geschlagen, bis er kurz das Bewusstsein verlor. Als er wieder zu sich kam, fehlten sein Fahrrad und sein Schmuck. Er konnte noch sehen, wie der Täter mit seinem Fahrrad in Richtung Goslarsche Straße fuhr. Den Täter beschreibt der Braunschweiger wie folgt:

- Männlich - ca 170 cm groß - Korpulent - schwarze, kurze Haare - blaue Jeans, weißes Polohemd, dunkle Jacke

Das Opfer trug Prellungen am Kopf davon und wurde im Krankenhaus behandelt.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Täter oder die Tat beobachtet haben. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0531/476-2516.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell