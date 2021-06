Polizei Braunschweig

POL-BS: Transporter gestohlen - Autobahnpolizei stellt Täter

Braunschweig (ots)

Königslutter, Autobahn 2 Rtg. Berlin, AS Königslutter 29.06.2021, 03:05 Uhr

Durch Zivilfahnder der Autobahnpolizei wird ein gestohlener Transporter entdeckt. Der Fahrer kann festgenommen werden.

In der Nacht von Montag auf Dienstag war Zivilfahndern der Autobahnpolizei Braunschweig ein Transporter eines großen Küchenfachmarktes aufgefallen. An dem Kastenwagen waren polnischen Kennzeichen angebracht. Eine Überprüfung in den polizeilichen Systemen ergab jedoch, dass zu dem Fahrzeug ein Braunschweiger Kennzeichen gehört. Der Transporter wurde daraufhin einer Kontrolle unterzogen und der Fahrer mit den Feststellungen konfrontiert. Da er keine plausible Erklärung abgeben konnte, wurde gegen ihn eine Verfahren wegen gewerbsmäßiger Hehlerei eingeleitet. Des Weiteren wurde er vorläufig festgenommen. Wie Ermittlungen am heutigen Morgen ergaben, wurde das Fahrzeug in der Nacht von einer Filiale des Küchenfachmarktes in Hannover entwendet.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell