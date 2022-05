Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Trike-Fahrer übersieht Gegenverkehr

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am späten Sonntagnachmittag gegen 17:30 Uhr fuhr ein 86-jähriger Mann mit seinem Trike auf der B292 in Richtung Waibstadt. An der Einmündung zur Hauptstraße war der Mann in Begriff, in diese einzubiegen und übersah hierbei eine ihm entgegenkommende 46-jährige Peugeot-Fahrerin. Durch die Kollision wurden Fahrzeugteile auf einen nachfolgenden BMW eines 53-jährigen Mannes geschleudert. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 30.000 Euro. Der 86-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Die Frau im Peugeot erlitt leichte Verletzungen und wurde ebenfalls in einem Krankenhaus behandelt. Der 46-jährige BMW-Fahrer blieb unverletzt. Neben Polizei und Rettungsdienst waren auch die Feuerwehr Waibstadt sowie die Straßenmeisterei im Einsatz, da die Fahrbahn von ausgetretenen Betriebsstoffen befreit werden musste. Die B292 war daher zwischen 17:45 Uhr und 18:30 Uhr gesperrt.

