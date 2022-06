Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.06.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Ingelfingen: Schmierereien am Bushäuschen

Zwischen Samstag, dem 14. Mai, und Samstag, dem 28. Mai, haben Unbekannte ein Bushäuschen in der Mariannenstraße in Ingelfingen mit nationalsozialistischen Symbolen beschmiert. Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrnehmen konnten, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Niedernhall unter der Telefonnummer 07940 8294 zu melden.

Neuenstein: Brand im Serverraum - hoher Sachschaden

In einem Firmengebäude in der Hochfeldstraße in Neuenstein brach am Donnerstag gegen 9.30 Uhr ein Feuer in einem Serverraum aus. Ein Mitarbeiter hörte ein Knistern im Serverraum und bemerkte eine Rauchentwicklung. Daraufhin verständigte er die Firmenleitung, die einen Brand feststellen konnte und die Feuerwehr alarmierte. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. In Folge des Brandes verpufften Rauchgase. Vermutlich hatte ein technischer Defekt im Stromkasten das Feuer verursacht. Verletzt wurde niemand. Durch die Flammen entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 2.000.000 Euro.

