Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.06.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Höpfingen: Vergessen Handbremse anzuziehen

6.000 Euro Sachschaden entstand am Dienstagabend, weil ein 21-Jähriger offenbar vergessen hatte die Handbremse seines Fahrzeugs anzuziehen. Der junge Mann parkte seinen Hyundai am Straßenrand der Straße "Am Rank". Nach dem Verlassen des Fahrzeugs ging er ins Haus. Als er kurze Zeit später ein lautes Geräusch wahrnahm, blickte er aus dem Fenster und stellte fest, dass sein PKW gegen eine Straßenlaterne gerollt war. Neben dem Fahrzeug wurde auch die Laterne beschädigt

Mosbach: Nach Drogentest weitergefahren

Nachdem ein Drogenscreening eines 22-Jährigen positiv auf eine Droge verlief, fuhr er dennoch mit dem Auto davon. Der junge Mann musste am Dienstagnachmittag beim Polizeirevier Mosbach erscheinen, um sich einem Drogenscreening zu unterziehen. Dieses verlief positiv. Nachdem die Maßnahmen beendet waren, verließ der Mann das Revier und fuhr trotz dem eben durchgeführten Test mit seinem Auto davon. Kurze Zeit später wurde er von einer Polizeistreife angehalten. Er musste die Polizisten ins Krankenhaus für eine Blutentnahme begleiten. Eine entsprechende Anzeige kommt auf ihn zu.

Hardheim: Diebe unterwegs

Im Zeitraum zwischen Freitag bis Montag waren in Hardheim Diebe am Werk. In der Nacht von Freitag auf Samstag entwendeten die Täter mehrere Gegenstände aus einem in der Straße "Erster Sandweg" geparkten PKW. Diese wurden jedoch am Samstag in einem Grünbereich in der Straße "Am Triebweg" gefunden. Zwischen Freitag, 22 Uhr, und Montag, 9 Uhr, versuchten sich Unbekannte Zugang zu einem Fitnessstudio in der Hans-Scheibel-Straße zu verschaffen. Durch Körpergewalt wollten diese eine gläserne Seitentür aufdrücken. Außerdem versuchten die Täter die Tür mit einem Gegenstand aufzuhebeln. Die Tür hielt den Versuchen jedoch Stand, sodass die Täter weiterzogen. Es wird vermutet, dass der Einbruchsversuch außerhalb der Öffnungszeiten, am Samstag und Sonntag von 10 Uhr bis 17 Uhr, begangen wurde. Ebenfalls von Einbrechern heimgesucht wurde ein Getränkemarkt in der Hebelstraße. Die Täter verschafften sich zwischen Freitagabend und Samstagmorgen Zugang zum Verkaufsraum des Getränkemarkts. Im Inneren entwendeten sie die Kasse sowie mehrere Flaschen Spirituosen. Die Kasse wurde am Samstagmittag stark beschädigt in einem Garten aufgefunden. Die Polizei schließt nicht aus, dass ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht. Zeugen, denen im genannten Zeitraum Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell