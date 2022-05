POL-OG: Rastatt - Aufgefahren

Lahr (ots) - Ein 67-Jähriger, der am Mittwoch offenbar betrunken am Steuer seines Fiats saß, verursachte beim Abbiegen von der Kaiserstraße in die Friedhofstraße, beim dortigen Fußgängerüberweg, einen Verkehrsunfall. Gegen 15:15 Uhr beobachteten Zeugen, wie er während des Abbiegevorgangs eine 13-jährige Fahrradfahrerin übersah, die den Fußgängerüberweg zu Fuß überqueren wollte. Das Mädchen kam zu Fall und ...

