Feuerwehr Erkrath

FW-Erkrath: Abschlussmeldung Unwettereinsätze im Stadtgebiet Erkrath

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Erkrath (ots)

Erkrath Stadtgebiet, 19.02.2022, 22:30 Uhr

Seit den frühen Morgenstunden sorgten weitere umgestürzte Bäume sowie Bäume die auf Straßen und Gehwege zu stürzen drohten für Einsätze der Feuerwehr Erkrath. Nach einer ruhigen Nacht häuften sich dann weitere Einsatzstellen im gesamten Stadtgebiet Erkrath.

Es wurden insgesamt 32 Einsätze im Zusammenhang mit dem Orkantief abgearbeitet. Am gestrigen Tag handelte es sich um 20 Einsatzstellen und seit heute Morgen 8 Uhr wurden 12 neue Einsatzstellen abgearbeitet. Des Weiteren mussten die Einsatzkräfte noch an drei Einsatzstellen die Maßnahmen fortführen, die am Freitagabend aufgrund von starken Sturmböen und Dunkelheit eine Gefährdung für die Einsatzkräfte dargestellt haben. Besonders zu erwähnen ist, dass viele Einsätze sehr zeitintensiv waren und teilweise mehrere Stunden in Anspruch nahmen.

Im Einsatz befanden sich heute eine Löschgruppe des Löschzuges Alt-Erkrath, der Löschzug Trills sowie die hauptamtliche Wache. Bis heute Mittag um 13 Uhr wurde das Einsatzaufkommen durch die Technische Einsatzleitung der Feuerwehr Erkrath auf der Feuer- und Rettungswache koordiniert. Danach wurden die noch anfallenden Einsätze wie gewohnt durch die Kreisleitstelle disponiert.

Somit waren in Folge des Orkantiefs alle drei ehrenamtlichen Löschzüge sowie die hauptamtliche Wache bei der Bewältigung des Einsatzaufkommens eingesetzt.

Des Weiteren musste heute Mittag noch ein in Brand geratener Bauschuttcontainer an der Max-Planck-Straße in Unterfeldhaus durch die hauptamtliche Wachbesatzung gelöscht werden.

Um 14:57 Uhr wurde der Löschzug Alt-Erkrath zu einem Wasserrohrbruch auf der Düsseldorfer Straße im Bereich der Dammer Mühle alarmiert. Hier kam es zum Bruch einer Hauptwasserleitung zwischen Erkrath und Düsseldorf. Die Einsatzkräfte übernahmen die Absperrmaßnahmen und unterstützten die Stadtwerke Erkrath sowie ein Tiefbauunternehmen bei der Freilegung der Leitung mit einer Tauchpumpe und der Ausleuchtung der Einsatzstelle. Die Düsseldorfer Straße musste für die Maßnahmen in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Der Einsatz war für die Kräfte des Löschzuges Alt-Erkrath erst gegen 20:45 Uhr beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Erkrath, übermittelt durch news aktuell